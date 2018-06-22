В Армении формируется новая мафия - ПАШИНЯН ДОИГРАЛСЯ

Шумные разоблачения и скандальные рейды СНБ Армении сослужили новым властям плохую службу. Непрофессионально, с наскока осуществленные операции привели в движение характерные для Армении процессы образования бандитских группировок. Если уходит с арены один мафиозный клан, эту вакансию обязательно должен заполнить следующий. Без этого в Армении жизнь просто остановится.

Тревожные новости приходят из Эчмиадзина - вотчины преступного генерала Манвела Григоряна. Большой шум, преднамеренно созданный властями вокруг его дела, привел к неожиданным для Никола Пашиняна последствиям.

На днях там прошел явно организованный "стихийный" народный праздник по случаю освобождения города от семейки Григорянов. Город бегал с шариками, пел и плясал. А когда торжества закончились, обнаружилось, что на месте группировок спалившегося на тушенке Григоряна (Мясника) и другого мафиози - так же задержанного Артура Асатряна (Дона Пипо), начали формироваться сразу несколько новых банд.

Свято место, как говорится, пусто не бывает.

Газета "Жоховурд" пишет: "После произошедших в Эчмиадзине последних событий в этом городе царит просто беспредел. Считающиеся здесь постоянно врагами руководители двух кланов - Артур Асатрян и Манвел Григорян - арестованы, то есть нейтрализованы. Это означает, что сейчас в городе не могут диктовать также представители или близкие этих кланов. И вместо них рождаются новые "манвелы" и "пипо", которые создают уже собственные кланы и решают вопросы.

Ситуация еще больше усугубилась после отставки мэра Карена Григоряна, когда больше нет местных властей, которые могут вмешаться.

Сейчас, по сведениям газеты "Жоховурд", на то, чтобы стать новым кланом, претендуют приехавшие недавно из Санкт-Петербурга люди, которые с помощью своих близких пытаются запретить деятельность бизнесов, принадлежащих семьям Манвела Григоряна и Артура Асатряна.

И как утверждают позвонившие в издание жители Эчмиадзина, если государство, новое правительство не возьмет ситуацию в свои руки и не предотвратит создание нового клана, в Эчмиадзине будут царить порядки хуже прежнего", - пишет армянское издание.

По мнению аналитиков, подобные сюрпризы являются следствием непрофессиональных действий, непродуманности операций силовиков и поспешности. Власти торопятся набрать очки перед общественностью и стараются поймать сразу крупную рыбу, не рассчитав своих сил и ресурсов.

И теперь Армении грозит образование новых мафиозных групп, но не открыто действующих, как Мясники, Шмайсы, Лфики Само и Доны Пипо, у которых слитки золота лежат под кроватью, а коробки с солдатской тушенкой служат табуреткой для гостей из СНБ. Новая мафия, которая займет место приближенных к прежним властям и потому менее опасных для них группировок, станет куда большим злом и куда большей угрозой безопасности армянского общества.

Зульфугар Ибрагимов