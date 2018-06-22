От Пашиняна требуют извиниться перед Манвелом Григоряном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен извиниться за клевету и предвзятое отношение к арестованному депутату от РПА, главе Союза добровольцев Манвелу Григоряну, сказал журналистам в пятницу адвокат Левон Багдасарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Государственные органы, не учитывая болезни Григоряна, взяли его под стражу, что по международным нормам классифицируется как нечеловеческое, тяжелое преступление", - сказал Багдасарян.

Он отметил, что у него есть также открытое письмо к премьер-министру Николу Пашиняну. В нем адвокат обращает внимание на то, что любое заявление премьер-министра воспринимается многими как стопроцентная истина.

"Несколько дней назад в Facebook вы заявили, что задержание Манвела Григоряна не связано только с оружием и боеприпасами. Вы заявили, что задержание связано с присвоением продовольствия во время апрельской войны. Потом Вы трясете пальцем на суды, заявляя, что они независимы, но должны быть внимательны", - процитировал письмо Багдасарян.

По его словам, если человек обвиняется в тяжелом преступлении, и об этом публично заявляет первое лицо государства, то в Армении по подобным громким делам не может быть справедливого суда.

Адвокат отметил, что после заявления премьера широкие массы наполнились ненавистью против Григоряна и его семьи. Интернет наполнился призывом к расправе с ними и даже с его адвокатами.

Багдасарян напомнил, что в свое время Роберт Кочарян заявил, что дело 27 октября (расстрел парламента) может раскрыть любой участковый (а дело до сих пор не раскрыто). Тем самым он, фактически, повлиял на следствие, не имея на это права.

Он ожидает, что Пашинян выступит публично и посоветует гражданам отказаться от призывов к расправе в отношении Григоряна и его окружения, так как презумпцию невиновности никто не отменял.

Багдасарян настаивает на объективном расследовании. Он также считает необходимым проведение медицинского обследования и проверку соответствия болезней Григоряна (рак и сахарный диабет) возможности нахождения под стражей.

Также адвокат подследственного генерала призвал попросить прощения у депутата за клевету.

Защита Григоряна ожидает получить ответы на свои призывы в рамках правовой системы страны. Если их не будет, то они обратятся в международные структуры.