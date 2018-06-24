Пашинян открыто пытается развязать войну - ПОДРОБНОСТИ

Отношения между Ереваном и руководством режима, правящего на оккупированных территориях Азербайджана становятся все теплее и трогательнее. Премьер Армении одной ногой постоянно в Карабахе, из Еревана и Ханкенди то и дело звучат объяснения в любви. И Пашинян, и Саакян изощряются в комплиментах. При всем, что так сближало прежнего главу Армении Саргсяна с так называемым "президентом" Карабаха, такого количества патоки стороны в адрес друг друга не изливали.

Кстати, эти отношения могут стать даже еще ближе, чем мы можем себе это представить.

На днях в Армении зазвучали встревоженные голоса, требующие от властей Армении немедленно заключить "военный союз" с Нагорным Карабахом. Особенно они примечательны на фоне последнего скоропалительного визита премьера Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана.

Согласно выкладкам эксперта Саркиса Цатуряна в интервью "Новости-Армения", Никол Пашинян должен исправить ошибку Сержа Саргсяна. Тот в свое время намеревался подписать такой документ, но передумал, сообразив, чем это чревато для Армении. Такая неприкрытая демонстрация агрессии еще более сузила бы пространство для маневра, которого у Еревана и так почти что нет.

По мнению армянского эксперта, "военное соглашение между двумя армянскими государствами остудит горячие головы в Баку и Анкаре". Проще говоря - напугает Азербайджан и Турцию. И более того - этот нелегитимный и потешный документ "послужит упреждающим сигналом для международных сил, которые пытаются нивелировать и подорвать безопасность "Арцаха" в угоду нефтегазовым интересам США и Великобритании в бассейне Каспийского моря", утверждает Цатурян.

Как себе представляет армянский эксперт подписание подобного документа Арменией?

Помнится, четыре года назад, рассматривая очередную жалобу родителей армянских солдат, погибших в небоевых условиях в оккупированном Карабахе, Европейский суд по правам человека обратился к Еревану с вопросом - на каком основании граждане Армении служат в "карабахской армии"?

Армянские власти тогда выкрутились, пользуясь в общем-то небольшим интересом того же Евросуда к происходящему в регионе и торжеству истины. В ответе на запрос армянское правительство сослалось на некий несуществующий документ - "межгосударственное соглашение", якобы подписанное в 1994 году между Арменией и сепаратистским образованием. Утверждалось, что в несуществующем соглашении имеется пункт, согласно которому граждане Армении могут нести военную службу в Карабахе по собственному желанию.

Проверять и требовать документального подтверждения наличия такого соглашения в ЕСПЧ не стали. А напрасно - это могло повлечь за собой целый шлейф раскрытия лопающихся как мыльные пузыри армянских фальсификаций. Потому что в реальности никакого "межгосударственного соглашения", как писали сами же армянские СМИ, конечно же, не существовало и существовать не могло. И даже если бы какую-то бумагу Ереван и подписал с сепаратистским режимом, она не имела бы никакой юридической силы.

Представляет ли себе господин Цатурян, что ждет Армению в случае заключения ею того или иного "военного союза" с оккупированным ею Карабахом? Де-факто такой союз существует с начала карабахского конфликта, но оформив его на бумаге, Ереван официально распишется в своем статусе оккупанта. И это станет не "упреждающим сигналом для международных сил", не "остудит горячие головы в Баку и Анкаре". Это станет полным провалом переговорного процесса и будет воспринято в Баку как открытое объявление войны.

Этого пока не случилось, но своими действиями и заявлениями новый глава Армении и без "военного соглашения" приближает войну. Возможно, неопытный политик и популист этого просто не понимает.

Зульфугар Ибрагимов