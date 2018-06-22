Азербайджан вправе рассчитывать на поддержку исламских стран по Карабаху - МНЕНИЕ ИЗ ПАКИСТАНА

Пакистан поддерживает большие достижения Азербайджана в системе международных отношений, в регионе и мире как братское государство единого исламского мира.

Об этом сказал в беседе с Day.Az директор Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы Пакистан-ШОС, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, отношения Баку и Исламабада являются настоящим образцом дружбы и взаимного уважения.

Политолог придал огромную значимость усилению военного потенциала Азербайджана.

"Азербайджан целенаправленно улучшает уровень военно-технических возможностей, что дает большие преимущества стране, которая проводит независимую политику, направленную на защиту своих национальных интересов. Благодаря грамотной государственной политике, Азербайджан достиг значительных успехов в военной сфере, и это наглядно продемонстрировали итоги событий апреля 2016 года в Агдеринском, Физулинском и Джабраильском направлениях, а также в мае текущего года в Нахчыване. Азербайджан показал тем самым высокий боевой дух своей армии, мощную военную подготовку и военно-технические возможности страны. С первых дней установления отношений с Азербайджаном и по сегодняшний день наша страна всецело поддерживает справедливую позицию Баку в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и выступает за территориальную целостность и нерушимость азербайджанских границ.

Пакистан также столкнулся с идентичной проблемой оккупации своих территорий - кашмирским конфликтом. Справедливое решение этих двух проблем важно для наших стран и безопасности всего региона", - сказал политолог.

Далее он напомнил, что Пакистан стал второй после Турции страной, признавшей независимость Азербайджана в 90-ые годы.

"В то же время Пакистан является первой страной, принявшей резолюцию, решительно осуждающую геноцид против мирного населения города Ходжалы, совершенный армянскими бандформированиями, и призвавшую международное сообщество принудить Армению выполнить резолюции Совбеза ООН. Мы решительно выступаем за выполнение Арменией резолюций Совета Безопасности ООН, согласно которым, страна-оккупант обязана вывести с оккупированных азербайджанских территорий свои военные формирования.

О том, что Пакистан всегда будет поддерживать позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, заявил накануне и премьер-министр нашей страны, подтвердив в очередной раз решимость нашего государства в этом принципиальном для Азербайджана вопросе", - сказал пакистанский эксперт, добавив, что Баку всегда может рассчитывать на братское плечо Пакистана в поддержке национальных интересов Азербайджана и вправе рассчитывать на поддержку всех стран исламского мира в карабахском урегулировании.

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Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова