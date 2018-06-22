Главы МИД Азербайджана и Армении намерены встретиться в ближайшее время

В ближайшее время может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, в рамках десятой неформальной встречи стран "Восточного партнерства" состоялось общее знакомство с министрами и главами делегаций, принимавшими участие в мероприятии.

"Это нельзя назвать встречей. Но пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением конфликта", - сказал Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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