Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Балакенском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Ханифа-Гюлюзанбине.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Балакен-Ханифа-Гюлюзанбине, соединяющей семь населенных пунктов с населением девять тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 8,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.