Провокатор Турбьерн Ягланд и его пчелиная слепота в отношении Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Как известно, пчелы видят ультрафиолетовый свет, они используют эту способность, чтобы различать цветы. В недавнем прошлом журнал Science опубликовал исследование, в котором говорилось, что пчелы и цветы могут общаться друг с другом, используя магнитобиологические излучения. Птицы и другие животные способны улавливать электромагнитное поле Земли, ориентируясь по нему во время миграции или охоты.

В отличие от насекомых и многих животных человеческий глаз может улавливать только ограниченный электромагнитный спектр и длину волны света. Правда, если не рассматривать тот или иной предмет вооруженным глазом или же вооружившись высокой должностью. Пример способности видеть невидимое глазу обычного человека продемонстрировал давеча генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. Произошло это во время конференции "Меньшинства и языки меньшинств в меняющейся Европе".

"Армения предоставила возможность учиться ассирийскому, курдскому и езидскому языкам в школах, где преподаются большое количество этих меньшинств", - заявил Ягланд. Он похвалил РА за "важные шаги вперед, иногда, несмотря на политическое давление и финансовые ограничения". О каком давлении и с чьей стороны его увидел Ягланд, не уточняется.

А тем временем, фактом остается то, что за два с лишним десятка лет, что продолжается оккупация Арменией пятой части территорий Азербайджана, в отношении этой страны не было введено никаких санкций. И это несмотря на то, что она игнорирует резолюции ООН, ПАСЕ, ОИК и иных международных организаций, в которых черным по белому прописано требование о выводе армянских оккупационных войск с занятых ими территорий Азербайджана.

За все годы своей деятельности на посту генсека СЕ Ягланд ниразу не призвал осудить Армению за игнорирование данных резолюций, он не заявлял ниразу о необходимости введения против страны-оккупанта санкций. При этом он периодически критикует Азербайджан. Он заявляет о нарушении прав человека в нашей стране, "не видя" того, что более четверти века как нарушены права более миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами по причине военной агрессии РА против нашей страны.

Ягланд "не видит" и того, что Армения давно является моноэтническим государством. Из этой страны, созданной на исторических азербайджанских землях, изгнаны ее коренные жители - азербайджанцы. Они в свое время составляли подавляющее большинство населения Иревани, который ныне является столицей РА и называется Ереваном. Сейчас в Армении не осталось азербайджанцев. Но такая "мелочь" не интересует Ягланда.

Он вообще обладает редким "талантом" видеть невидимое. В этой связи уместно напомнить, что в свое время правительство Норвегии направило официальную жалобу в Совет Европы в связи с комментариями о норвежской политике, которые сделал на своей странице в соцсети Facebook генеральный секретарь Совета Европы. Который, кстати, является бывшим главой МИД и правительства Норвегии.

"Многие записи Ягланда в Facebook о норвежской политике вызвали такое большое раздражение в правительственном аппарате, что две недели назад МИД подал в Совет Европы официальную жалобу", - сообщала тогда норвежская телерадиокомпания. Как видим, перед нами человек, умудрившийся испортить отношения с МИД и руководством страны, гражданином которой он является.

А все почему? Потому, что Ягланд обладает "талантом" видеть то, чего в реальности нет. Он в этом уже уподобился пчелам и некоторым птицам. При этом многим в Азербайджане давно уже ясно, "птицей" какого полета и из какого гнезда является генсек Совета Европы. Он продолжает обелять страну, пресс-секретарь МИД которой озвучивает от имени Ягланда ложь и вздор. Он демонстрирует удивительную слепоту и глухоту, когда звучат требования ввести санкции против этой страны-оккупанта Армении. И такое поведение Ягланда дискредитирует не только его самого, но и весь Совет Европы.

Акпер Гасанов