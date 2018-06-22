Президент Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга

22 июня 2018 18:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга Анри.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Люксембурга. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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