Президент Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга
22 июня 2018 18:02 156
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга Анри.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Люксембурга. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!