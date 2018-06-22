Али Гасанов: Отрадно, что 99% НПО Азербайджана пропагандируют государственность - ФОТО
22 июня 2018 20:18 102
Отрадно, что 99 процентов неправительственных организаций Азербайджана пропагандируют государственность.
Об этом в пятницу на юбилейном мероприятии по случаю 10-летия создания Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана сказал помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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