Али Гасанов: Отрадно, что 99% НПО Азербайджана пропагандируют государственность - ФОТО

Отрадно, что 99 процентов неправительственных организаций Азербайджана пропагандируют государственность.

Об этом в пятницу на юбилейном мероприятии по случаю 10-летия создания Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана сказал помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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