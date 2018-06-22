Найдет ли Армения в Брюсселе то, что потеряла в Москве?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Об этом сообщила армянская газета "Жаманак" со ссылкой на анонимные источники в правительстве страны. Интересно тут то, что газета, как известно, является детищем Пашиняна, так что подобный вброс данной информации в СМИ мог быть сделан с целью разведать реакцию как внутри страны, так и за её пределами. Остаётся только догадываться, кто может быть "источником в правительстве".

"Участие премьер-министра Армении в саммите НАТО очень важно для нашей страны. Хотя Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), официальный Ереван рассматривает НАТО как партнерскую организацию и надежного союзника в вопросах обеспечения безопасности республики", - сообщил собеседник "Жаманак".

Посему видно, что в правительстве Армении питают слабость к "взаимоисключающим параграфам". Ранее Пашинян множество раз отмечал, что Армения не откажется от членства в ОДКБ и продолжит выполнять обязательства перед данной организацией, так как рассматривает её в качестве гаранта безопасности. Теперь же в официальном Ереване союзником в обеспечении безопасности считают Североатлантический альянс.

Как две диаметрально противоположные в геополитическом аспекте организации могут одновременно обеспечивать безопасность одной и той же страны - неясно. Ещё более непонятен сам факт посещения премьер-министром страны-члена ОДКБ саммита НАТО, причём с подобными формулировками.

Интересно то, что параллельно с армянскими СМИ новость прошла и в российской прессе, но в ином ключе.

Так, Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости пишет, что Ереван, по словам одного из чиновников альянса, пожелавшего остаться неизвестным, пригласили на саммит НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля. По словам собеседника российского издания, Армения приглашена так же, как и все другие страны в рамках миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Как пишет Lenta.ru, неизвестно, подтвердил ли своё участие официальный Ереван.

Опять некие таинственные источники, и вновь неизвестность. Можно было бы подумать, что ничего такого уж существенного во всей этой теме нет и не стоило окутывать её пеленой таинственности, однако заигрывания Армении с НАТО уже не впервые вызывают раздражение Кремля.

Напомним, что в своё время Армения отказалась принять участие в проходивших на юге Грузии военных учениях "Свободный дух 2017" за день до проведения, хотя изначально собиралась. Минобороны Армении тогда безуспешно пыталось выкрутиться из сложившейся неудобной ситуации, заявив, что официально Армения никогда и не объявляла о том, что примет участие в этих учениях. Безуспешно потому, оборонное ведомство Грузии утверждало, что заявка все же была.

Тему тогда замяли, но неприятный осадок остался. В Армении многие заговорили о том, что рычаги давления Москвы на официальный Ереван столь сильны, что страна фактически беспрекословно следует установленному ей из Кремля политическому курсу.

Теперь, похоже, маятник качнулся в обратную сторону, и новое правительство, несмотря на заверения в дружбе с Россией, чётко разделяет дружбу с подданством и действовать по указке Кремля более не намерено.

Пока ещё рано судить о том, какую именно реакцию РФ вызовет участие Пашиняна в саммите, так как оно, во-первых, ещё не подтверждено официально, во-вторых, неизвестно, что именно будет делать Пашинян в Брюсселе. Однако с учётом того, что с самого начала "бархатной революции" в Армении российские эксперты начали искать в ней американский след и обвинять Ереван в предательстве, уже сейчас можно ожидать антиармянских выпадов в российской медиасреде.

Напомним, что не ранее как вчера мы писали о том, что правительство Армении решило вернуть в государственное управление "Высоковольтные сети Армении", отняв их у компании "Ташир груп", принадлежащей российскому миллиардеру армянского происхождения Самвелу Карапетяну.

Упомянули мы и о письме Помпео, полном надежд на устойчивые реформы и изменения, задавшись вопросом о том, как далеко готов пойти Пашинян и его команда для продвижения американской повестки. Как видно, вопрос и вправду актуален, а Пашинян ограничиваться электросетями явно не намерен.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend