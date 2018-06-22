Россия поменяла сопредседателя межправкомиссии по сотрудничеству с Азербайджаном

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Об этом, как передает РБК, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Орешкин сменил на посту Дмитрия Рогозина, который в мае этого года был назначен гендиректором "Роскосмоса".