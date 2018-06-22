Россия поменяла сопредседателя межправкомиссии по сотрудничеству с Азербайджаном
22 июня 2018 23:07 215
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.
Об этом, как передает РБК, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
Орешкин сменил на посту Дмитрия Рогозина, который в мае этого года был назначен гендиректором "Роскосмоса".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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