Сулейман Исмайлов: Госслужащие составляют незначительную часть занятого населения Азербайджана

Работающие в функционирующих в республике государственных органах, составляют очень незначительную часть занятого населения Азербайджана - 0,6 процента.

Об этом говорится в статье заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана, члена Совета управления государственной службой Сулеймана Исмайлова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Глядя на прошлое и настоящее Азербайджана, обладающего древней и богатой культурой, большой историей государственности, мы становимся свидетелями того, что наш народ, бережно относясь к национально-духовным ценностям, сохранил и постоянно развивает традиции государственности.

Независимо от общественно-политического строя, наш народ хранил национальные, религиозные ценности, и на глубоких национально-духовных корнях мы строим современное государство, такое, которым сегодня гордится каждый патриот.

Несмотря на то, что в определенные периоды на сложном и славном историческом пути азербайджанский народ временно утрачивал государственность, дух государственности в нем всегда был высок, и он никогда не прекращал борьбы за свою независимость. Именно в результате этого в 1918 году, после падения царской империи, была создана Азербайджанская Демократическая Республика, и сегодняшний Азербайджан является правопреемником первого на мусульманском Востоке демократического государства. Деятельность Демократической Республики за короткий период ее существования до большевистской оккупации вызывает сегодня в душе каждого из нас чувство гордости.

За 23 месяца существования Азербайджанская Демократическая Республика доказала, что традиции государственности нашего народа жили и будут жить. Несмотря на большое экономическое и политическое давление, агрессивные действия, совершенные армянскими националистами, воспользовавшимися сложившейся политической ситуацией, Азербайджанская Демократическая Республика за короткий срок решила вопросы, представляющие важность для любого независимого государства, приняв более 200 законов, создала законодательную базу независимого государства, раньше многих европейских стран предоставила женщинам избирательное право, учредила Азербайджанскую армию и другие важные государственные структуры, проделала большую работу в области науки и культуры.

Работа, проделанная азербайджанским народом, дважды в течение одного столетия восстанавливавшим независимость, в области государственного строительства, заслуживает одобрения во всех отношениях. Если Демократическая Республика была построена на развалинах Российской империи, то второе независимое Азербайджанское государство создано в результате распада Советского Союза. Взглянув на этапы развития государственного строительства в Азербайджане, мы становимся свидетелями того, что, несмотря на большие испытания на том и другом этапе, наша страна успешно преодолела их, крупные политические и государственные деятели, интеллигенция нашего народа показали пример большого патриотизма.

Говоря о наших исторических личностях, которым принадлежат неоценимые заслуги в создании, развитии Азербайджана и увековечении нашей независимости, в первую очередь, надо подчеркнуть работу, проделанную великим лидером Гейдаром Алиевым, материальные и моральные основы, созданные им для формирования ценных традиций азербайджанской государственности.

Сегодняшние достижения Азербайджанского государства являются бесценным богатством не только для нас, но и для грядущих поколений. Эта решительность и воля нашего народа с большой симпатией воспринимаются и на международной арене. На официальном приеме, проведенном 28 мая этого года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, были глубоко проанализированы успехи, достигнутые в период после восстановления независимости, особо подчеркнуто, что в основе этих достижений лежат не только талант азербайджанского народа, но и существующие в стране политическая система и демократические условия. Президент Ильхам Алиев с гордостью отметил, что большую роль в достижении сегодняшних успехов Азербайджана сыграли идеи Гейдара Алиева, созданная им школа управления и прошедшие эту школу кадры.

Говоря об успехах, достигнутых Азербайджанским государством в годы независимости, в первую очередь следует отметить факты, отражающие его экономическое могущество. С этой точки зрения достаточно взглянуть на ежегодно публикуемые отчеты Всемирного экономического форума, снискавшего огромный авторитет своими обстоятельными и глубокими анализами, отражающими экономическое развитие и перспективы развития стран мира. Результаты исследований осуществляющего деятельность с 1971 года Давосского форума, признанного как одна из самых влиятельных рейтинговых организаций мира, считаются наиболее объективными.

Благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ежегодно принимающего активное участие в сессиях Форума, экономические показатели нашей страны доводятся до внимания мировой общественности. Отрадно, что с каждым годом Азербайджан улучшает свои позиции среди более чем 137 стран мира. Если в 2006 году Азербайджан находился на 62-м месте по конкурентоспособности, то в 2017-2018 годах в рейтинге конкурентоспособности наша страна поднялась на 35-е место. Интересно, что по этому показателю Азербайджан опередил Польшу, Литву, Италию, Болгарию, Турцию, Латвию, Казахстан, Венгрию, Грузию, Иран и ряд других стран и занял по показателю конкурентоспособности первое место среди стран СНГ.

Говоря об экономических, политических, культурных и спортивных успехах Азербайджана, следует особо отметить значение законодательной базы, принятой в годы независимости для обеспечения государственного управления, в достижении всех этих успехов.

За последние 26 лет, начиная с периода руководства великим лидером Гейдаром Алиевым республикой, в Азербайджане были подписаны и приняты сотни законов, указов, распоряжений и постановлений, а 21 июля 2000 года подписан Закон "О государственной службе", открывший новый период в организации государственной службы в Азербайджане. Со дня принятия по настоящее время были подписаны многочисленные нормативно-правовые акты, вытекающие из данного закона, кроме того, после внесения важных изменений и дополнений, обусловленных регулярным совершенствованием законодательства страны, он сформировался как совершенный закон. Достаточно отметить такой факт, что в Закон "О государственной службе" со дня его принятия по настоящее время было внесено 170 изменений и дополнений. Эти изменения и дополнения послужили усовершенствованию закона, и можно с уверенностью сказать, что данный закон является одним из самых совершенных на постсоветском пространстве.

Перечисляя акты, принятые в соответствии с Законом "О государственной службе", необходимо отметить законы о правилах этического поведения, обязательном страховании, пенсионном обеспечении государственных служащих и др. До сих пор приняты десятки законов, указов, распоряжений и много других актов нормативного характера по вопросам государственной службы, которые сегодня играют важную роль в организации управления в республике.

Вообще, вопросы государственной службы являются одной из сфер, которым Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уделяет постоянное внимание. Президент Азербайджана, регулирующий данные вопросы нормативно-правовыми актами, отхватывающими различные сферы управления, за последние 5 лет и 5 месяцев подписал более 420 указов и распоряжений по вопросам государственной службы.

Следует обратить внимание на такой важный вопрос, что государственную службу не следует воспринимать, как думают некоторые, лишь как получение высокой должности и широких полномочий. Напротив, на плечи государственных служащих ложится большая нагрузка, каждый видит и ощущает это в повседневной практике. Хотя на первый взгляд их очень много, на самом деле это совсем не так. По данным на 1 января 2018 года, в настоящее время число государственных служащих в стране составляет 29,3 тысячи человек, из которых 28,8 процента - женщины.

Распределение государственных служащих по возрастным группам свидетельствует о том, что средний возраст работников данной сферы составляет 44 года. Эти цифры показывают, что молодежь имеет возможность воспользоваться школой богатого опыта.

В целом, численность государственных служащих, играющих серьезную роль в управлении страной и усилении ее развития, не так уж велика. Государственные служащие, работающие в функционирующих в республике государственных органах, составляют очень незначительную часть занятого населения Азербайджана - 0,6 процента.

Знания и умения, профессионализм людей, занятых в настоящее время на государственной службе, позволяют организовать государственную службу в республике на высоком уровне. Кроме того, в центре внимания постоянно находится уровень подготовки государственных служащих. Как и в развитии экономики страны, в решении кадровых вопросов работа также продолжается на основе продуманных программ. Следует подчеркнуть, что профессионализм, компетентность кадров всегда имели важное значение и сегодня считаются одним из важных вопросов в организации государственной службы, для этого широко используются самые различные средства.

Функционирующие в республике Академия государственного управления, а также отраслевые академии, непосредственно готовящие кадры для различных министерств, соответствующие факультеты высших учебных заведений ежегодно пополняют кадровые резервы Азербайджана. Одновременно серьезное значение придается выдвижению молодых кадров, получивших в последние годы образование в бакалавриате, магистратуре и докторантуре ведущих университетов мира по инициативе Президента Азербайджанской Республики в рамках "Государственной программы по обучению за рубежом". Отрадно, что 63 процента лиц, направленных в ведущие университеты мира, - молодежь, получающая образование на уровнях магистратуры и докторантуры. Стремительное развитие экономики Азербайджана и создание конкурентоспособных отраслей промышленности диктуют необходимость подготовки специалистов, приобщившихся к современным знаниям, в том числе управленческих кадров.

После утверждения Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 марта 2016 года "Важнейших направлений стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики" подготовленные по 12 основным направлениям дорожные карты были утверждены Распоряжением главы государства от 6 декабря 2016 года, и в настоящее время проводится последовательная и интенсивная работа для их выполнения.

Естественно, реализация больших перспективных программ и проектов, применение технологий, отвечающих современным мировым стандартам, требуют подготовки высококвалифицированных специалистов во всех отраслях. Поэтому Президент Азербайджана всегда уделяет большое внимание вопросам подготовки кадров в стране, считая это чрезвычайно важным для дальнейшего развития республики. Особо подчеркнув это на республиканском совещании ненефтяных экспортеров 16 апреля 2017 года, Президент Азербайджана, сказал: "Подготовке кадров должно уделяться особое внимание. Нам необходимо готовить специалистов по экспорту. В целом, подготовка кадров сегодня является одной из важнейших задач, стоящих перед нами, так как страна развивается, создаются новые предприятия, и работающие на этих предприятиях кадры должны быть подготовленными".

Подготовленным и сформировавшимся во всех сферах молодым кадрам Азербайджана уже предоставлена возможность для проявления своих умений и способностей в большинстве государственных органов.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев всегда проявляет высокую требовательность в отношении государственных служащих, требует у них, как у служителей народа, с честью и достоинством выполнять свои должностные обязанности, на всех мероприятиях и встречах показывает пример государственным служащим. Господин Президент постоянно отмечает важность повышения прозрачности, общественного контроля в государственной службе, требует принятия самых серьезных мер в отношении лиц, допускающих просчеты на государственной службе и позорящих почетное звание государственного служащего.

Совершая поездки на места, Президент Азербайджана контролирует работу назначенных им на должности руководящих лиц, оценивая их положительные дела, строго поручает устранить допущенные просчеты. Говоря об этом, господин Президент отмечает: "Я часто бываю в регионах. В первое время местные руководители думают: Президент приехал, дал поручения, кто знает, когда еще приедет. Я же приезжаю через полгода, потом еще через полгода. Руководители на местах поняли, что необходимо исполнять решения и делать свою работу не от приезда к приезду Президента, а каждый день. Поэтому живое общение позволяет мне держать руку на пульсе народа, знать, что беспокоит людей, и, конечно, контролировать выполнение решений. Считаю, что в предстоящие годы основным направлением нашей деятельности станет совершенствование системы управления".

Сегодня можно смело сказать, что эти реформы на самом деле проводились всегда и продолжают проводиться. Просто за последние два года проведение данных реформ приняло более широкий размах. В качестве примера можно отметить новые государственные образования, созданные в последнее время указами и распоряжениями Президента, а также реформирование их структур.

Говоря о реформах, проводимых в стране в системе управления, следует особо подчеркнуть создание института вице-президентов Азербайджанской Республики и его служб. Деятельность Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой и ее службы заложила основу новых преобразований в области управления в республике, которые в настоящее время успешно продолжаются.

Для надлежащей организации государственной службы в Азербайджане имеются как воля политического руководства, так и реальные условия, материальная и моральная база, интеллектуальный потенциал для ее осуществления. Господин Президент всегда выдвигает на передний план важные особенности, составляющие основу государственной службы, - эффективность, служение народу, а также прозрачность и отчетность.

В центре политики Азербайджанского государства и его руководства находятся гражданин Азербайджана, его социальное положение, обеспечение благосостояния. На заседании Кабинета Министров республики господин Президент сказал: "Среди поручений, которые я даю каждому государственному чиновнику, назначая его на должность, есть и эти: чиновник должен быть скромным, должен служить народу, быть вместе с народом, не превозносить себя. Чиновник и члены его семьи не должны быть высокомерными. Несмотря на это, порой мы все еще видим, что чиновники не могут вести себя, допускают грубые ошибки, а члены их семей считают, что обладают особыми привилегиями. В Азербайджане ни у кого нет никаких привилегий... Ни у кого нет никаких льгот, и мои последние решения еще раз подтверждают это. Пусть все сделают вывод".

Глава государства регулярно предпринимает последовательные шаги для совершенствования государственной службы в республике, системы управления в целом. Он считает необходимым принятие институциональных мер для обеспечения прозрачности и устранения негативных явлений в государственной службе и всячески поддерживает это. С этой точки зрения заслуживает одобрения деятельность созданного при Президенте Азербайджанской Республики Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Называя это большой революцией в области общественных услуг, Президент Азербайджана говорит: "ASAN xidmət" является азербайджанским брендом, интеллектуальной продукцией Азербайджана. Продукцией, которую мы сегодня экспортируем за рубеж. Несколько стран интересуются "ASAN xidmət". Наш "ASAN xidmət" подписал документы с рядом стран, в которых уже создаются центры "ASAN xidmət".

В дни, когда государственные служащие отмечают свой профессиональный праздник, как всегда подводятся итоги проделанной в этой области работы, принимаются меры для дальнейшего совершенствования и улучшения государственной службы.

Азербайджан, являющийся сегодня одной из самых стабильных стран в мировом масштабе, действительно может гордиться достигнутыми успехами - ростом экономики в 3,2 раза, что демонстрирует пример развития, не имеющего аналога в мире, другими экономическими показателями, а также развитием в ненефтяном секторе, достижениями в гуманитарной сфере. Как сказал Президент Ильхам Алиев, это является "результатом проделанной работы, проводимой правильной политики, таланта нашего народа, единства между народом и властью. Сегодня куда ни посмотри, всюду есть развитие, прогресс, четкие взгляды на дальнейшее динамичное развитие. Сегодня независимый Азербайджан - источник гордости для каждого гражданина Азербайджана".

С гордостью отмечая проделанную работу, Президент Азербайджанской Республики в то же время всегда смотрит в будущее, четко представляет направления дальнейшего развития нашей страны и, ведя народ вперед по этому пути развития, говорит: "Сегодня Азербайджан является успешно, динамично развивающейся страной, однако мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами. Мы постоянно должны смотреть вперед и правильно выстраивать свою деятельность в связи с предстоящими в очередные годы делами".

Нет никакого сомнения в том, что деятельность государственных служащих находит отражение в развитии страны, улучшении благосостояния народа. Как отметил господин Президент, в организации государственной службы будут осуществлены еще большие преобразования с учетом международного опыта, новые подходы и инициативы в этой области позволят еще больше повысить авторитет государственной службы в Азербайджане и лучше организовать ее", - говорится в статье.

23 июня - профессиональный праздник государственных служащих Азербайджана.