ОБСЕ сделало заявление по визиту на Южный Кавказ

ОБСЕ сделало заявление в связи с визитом группы постоянных представителей организации на Южный Кавказ. Заявление опубликовано на официальном сайте организации, этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С 18 по 22 июня 2018 года группа из 24 постоянных представителей при ОБСЕ посетили Армению, Грузию и Азербайджан. Визит, состоявшийся в таком формате впервые за несколько лет, был направлен на повторное подтверждение послами большого интереса к миру, стабильности и процветанию в регионе в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также их поддержки для более активного участия ОБСЕ в каждой из трех стран", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что постоянные представители организации провели встречи с высокопоставленными государственными чиновниками, парламентариями, представляющими различные партии, а также представителями гражданского общества в Ереване, Тбилиси и Баку. Отмечается, что в ходе переговоров особое внимание уделялось вопросам безопасности, конфликтов и недавних политических событий.

"В Азербайджане послы встретились с Махмудом Мамедгулиевым, заместитель министра иностранных дел, в том числе представителями Милли Меджлиса, парламента, включая вице-спикера Бахар Мурадову, а также вице-президентом ПА ОБСЕ Азаем Гулиевым. В завершение визита состоялись обсуждения с премьер-министром Новрузом Мамедовым, который открыли группе перспективы для будущего диалога и сотрудничества в рамках ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

Председатель Постоянного совета ОБСЕ Алессандро Азони, в свою очередь отметил, что был глубоко вдохновлен этой важной поездкой в три страны Южного Кавказа

"Наша цель состояла в том, чтобы укрепить доверие и подчеркнуть наше желание активизировать взаимодействие стран с ОБСЕ. Они продолжают занимать важное место в повестке дня ОБСЕ, нам нужно многим делиться друг с другом, чтобы укрепить нашу взаимную безопасность", - отметил Азони.