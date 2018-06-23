Наивный Пашинян пытается найти "гуру" для спасения Армении - ПОДРОБНОСТИ

Армения ликует! Еще бы, чтобы вернуть к жизни ее агонизирующую экономику, в страну с миссией спасения приедет мировое светило, автор множества публикаций, лауреат престижных мировых наград, профессор Массачусетского университета, турецко-американский ученый-экономист армянского происхождения Тарон Аджемоглу. Он уже предсказал Армении блестящие перспективы. Правда, когда он приедет, пока неизвестно. Но ведь, по крайней мере, обещал!

В своем данном на днях "Голосу Америки" интервью Аджемоглу отметил в качестве положительного фактора исключительно мирный характер "бархатной революции", который, по его мнению, откроет широкий простор для масштабных структурных реформ и в дальнейшем даст шанс Армении попасть в ряды передовых стран мира "...я готов оказать любую помощь, потому что, уверен, что это реальный поворотный момент для Армении", - заявил Аджемоглу. Сам профессор говорит, что пока не видит себя в какой-либо официальной роли в правительстве Армении. Однако, досужая молва и армянские СМИ уверенно прочат его, как минимум, в советники главы правительства Никола Пашиняна.

Но способен ли даже такой маститый ученый, специалист с мировым именем воскресить полумертвого, какой сегодня является экономика Республики Армения? А вот это уже, как говорится, вопрос вопросов.

Дело в том, что Аджемоглу делит все страны по структуре и принципам их экономик на "чистых" и "нечистых", а, следуя букве его нашумевшей книги в соавторстве с гарвардским экономистом Джеймсом Робертсоном - "Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты" - на инклюзивные и экстрактивные. Пример первых - среди прочих, процветающие и стабильные США и Южная Корея. Как считает Аджемоглу, защита частной собственности, беспристрастная система правосудия и равные возможности для участия всех граждан в экономической активности - незыблемые принципы, на которых зиждется экономическая мощь и международное влияние этих стран, как и благосостояние большинства их граждан. Их удел - стабильность и процветание. Экономическая система-антипод - экстрактивная, наоборот "заточена" на то, что большинство нещадно эксплуатируется, а материальные блага забирает себе горстка "элиты". По мнению авторов, такие страны обречены на нестабильность, застой и постепенную деградацию. Понятно, что Аджемоглу будет ратовать за "конвертацию" Армении из экстрактивного состояния в инклюзивное.

Однако, действительно ли столь безупречна эта теория двух "гуру" от экономики, как ее позиционируют на Западе. Не секрет, что многие страны мира, по причине в том числе, своих культурных традиций и пресловутой ментальности, а также географического положения и состояния в области полезных ископаемых, никак не подпадают под шаблоны, которые Запад упорно навязывает всему свету. Речь не идет о таких баловнях судьбы, как Саудовская Аравия, где полнота власти принадлежит монарху, а крошечное коренное население взамен отказа от политических прав, благоденствует за счет нефти. Наиболее яркий пример "неортодоксальной", но в то же время стремительно развивающейся страны - Китай, где элементы рыночной и плановой экономики прекрасно сосуществуют и взаимодействуют, а методы управления государством очень далеки от хваленых демократических норм и либеральных ценностей. И таких примеров нестандартных, по pападным понятиям, но вполне успешных по факту экономических систем на свете немало. В то же время "формулы успеха" - экономические догмы западного образца - сыграли злую шутку со многими республиками бывшего Союза и Восточного блока. Многие из них после распада СССР попали под влияние "прогрессивного" Запада, лишились многих эффективных отраслей экономики и теперь еле сводят концы с концами, главным образом за счет подачек США и ЕС.

Впрочем, Аджемоглу уже пытался применить свою теорию в отношении Украины в 2014 году. По мнению "светила", Украина должна была как можно скорее порвать со своим прошлым, с Россией, отказаться от субсидированного газа, с помощью которого Москва пыталась сохранить Украину в позиции союзника-сателлита. Сегодняшняя ситуация в украинской экономике красноречиво говорит о ценности прогнозов и "ноухау" Аджемоглу, как впрочем и других экономических и политических "мейнстрим" моделей, которые Запад всячески навязывает бывшим социалистическим республикам и странам третьего мира.

Повезет ли больше Армении, если ее агонизирующей экономикой займется хваленый эксперт мирового значения? Навряд ли. Даже если вообразить невозможное, что в Армении когда-нибудь искоренят коррупцию, пересажают или выгонят олигархов, законы станут законом для всех, а частному бизнесу дадут свободно дышать. Даже тогда, вопреки утверждениям "достопочтенного" Аджемоглу, Армения, никогда не станет экономически развитой страной подобно Чехии или даже Эстонии. Географическое положение ее таково, что нет у нее границ с успешными странами Евросоюза и даже выхода к морю нет. Вдобавок к неудачному расположению, жить ей мешает собственная агрессивность. Закрытие границ Баку и Анкарой вызвано оккупацией азербайджанских земель. С соседями Ереван постоянно конфликтует, если не на поле боя, то на политических площадках. И с Россией окончательно порвать она не может по причине враждебного окружения, ведь самим своим существованием она и сегодня обязана Москве. В таком безвыходном положении Армению не спасут никакие чудодейственные формулы самых авторитетных западных светил.

Более того, умом Армению не понять, особенно извне. Конечно, эта фраза из стихотворения Ф.Тютчева к ней применима отнюдь не комплиментарно, как в оригинале - к России. Армения попросту очень сложна для восприятия людей с западным мышлением. Иностранец, даже этнический армянин, за границей может иметь семь пядей во лбу, быть блестящим специалистом, пропустить через себя колоссальные объемы информации, но, пожив в Армении годы, так ничего и не поймет. Одиозная и порочная теневая экономика, хитроумные коррупционные схемы, политические интриги местечковых масштабов под вывеской демократического управления, такую мешанину не в силах переварить, а тем более изменить людям иной ментальности и мировосприятия. В такой ситуации то, что они посчитают спасительным лекарством, на поверку может серьезно повредить "больному".

Вспомним результаты демократических реформ 90-х, во многом инспирированных Западом, но в результате которых многие постсоветские республики были отброшены на много лет назад. Сегодня в случае с Арменией слепое применение западных "лекал" экономического развития грозит не только разрушить порочную, но и единственно рабочую систему управления олигархата, но и привести страну в состояние хаоса и гражданской войны. Аджемоглу в силу своей отстраненности от реалий страны может этого не понимать, но местная власть то - плоть от плоти этого "затерянного мира".

Тогда зачем Николу Пашиняну Тарон Аджемоглу? Недолгое знакомство с новым премьером позволяет полагать, что - для банального пиара. По мнению, склонного к популизму первого, блестящие регалии второго придадут ему презентабельности на международной арене и добавят авторитета дома. "Уличный" премьер прекрасно понимает, что революционное воодушевление народа тает изо дня в день по причине его неспособности изменить ситуацию к лучшему, и немножко "паблисити" посредством иностранца-"гуру" ему совсем не помешает. Но сам то понимает: регалиями реалии не перешибешь.

Р.Рахибоглу