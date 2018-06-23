Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Алжира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял делегацию во главе с министром юстиции Алжира Тайебом Лоухом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с проведением министром юстиции Алжира Тайебом Лоухом многочисленных плодотворных встреч в Азербайджане, и оценил взаимные визиты на уровне министров как показатель успешного развития сотрудничества в области юстиции. Глава государства сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении двусторонних отношений с Алжиром и подчеркнул, что политические связи находятся на очень хорошем уровне, обе страны осуществляют успешное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе в ООН и Организации исламского сотрудничества.

Коснувшись вклада Азербайджана в дело исламской солидарности, Президент Ильхам Алиев отметил, что прошлый год был объявлен в стране "Годом Исламской солидарности", в Баку были проведены IV Игры исламской солидарности. Глава государства сказал, что на очередном этапе двусторонних отношений важно уделять еще большее внимание вопросам экономического сотрудничества и увеличению торгового оборота. Президент Азербайджана в то же время отметил, что имеет большое значение расширение сотрудничества также в гуманитарной сфере, в том числе связи между людьми, взаимные визиты туристов. Глава государства выразил уверенность в том, что связи между двумя странами будут успешно развиваться и в дальнейшем.