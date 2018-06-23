Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы здравоохранения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении почетных званий "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель", "Заслуженный работник медицины" группе работников здравоохранения за заслуги в развитии здравоохранения Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Также в субботу глава государства подписал распоряжение о награждении группы работников сферы здравоохранения медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджане.