В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Мехти Гусейнзаде

23 июня 2018 14:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Мехти Гусейнзаде.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В распоряжении говорится, что в декабре 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения героического сына азербайджанского народа, видного представителя антифашистского движения сопротивления в период Второй мировой войны, Героя Советского Союза Мехти Ганифа оглу Гусейнзаде.

Согласно распоряжению, министерству обороны совместно с министерством образования и министерством культуры поручено подготовить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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