Президент Ильхам Алиев наградил группу работников машиностроительной промышленности

23 июня 2018 16:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников машиностроительной промышленности орденом "Труд" второй степени и медалью "Терегги" за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Другим распоряжением главы государства почетное звание "Заслуженный инженер" за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане присвоено Гаджиеву Вахиду Джалал оглу и Гурбанову Мухтару Махмуд оглу.

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