Президент Ильхам Алиев наградил группу работников машиностроительной промышленности
23 июня 2018 16:07 159
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников машиностроительной промышленности орденом "Труд" второй степени и медалью "Терегги" за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Другим распоряжением главы государства почетное звание "Заслуженный инженер" за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане присвоено Гаджиеву Вахиду Джалал оглу и Гурбанову Мухтару Махмуд оглу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!