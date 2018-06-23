Президент Ильхам Алиев наградил группу работников машиностроительной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников машиностроительной промышленности орденом "Труд" второй степени и медалью "Терегги" за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Другим распоряжением главы государства почетное звание "Заслуженный инженер" за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане присвоено Гаджиеву Вахиду Джалал оглу и Гурбанову Мухтару Махмуд оглу.