Президент Ильхам Алиев наградил группу работников морского транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников морского транспорта орденом "Труд" третьей степени и медалью "Терегги" за заслуги в развитии сферы морского транспорта в Азербайджане.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана за заслуги в развитии сферы морского транспорта Гасанову Шамистану Гусейн оглу, Мусаеву Аслану Аждар оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.