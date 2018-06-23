Президент Ильхам Алиев наградил группу работников морского транспорта

23 июня 2018 16:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников морского транспорта орденом "Труд" третьей степени и медалью "Терегги" за заслуги в развитии сферы морского транспорта в Азербайджане.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана за заслуги в развитии сферы морского транспорта Гасанову Шамистану Гусейн оглу, Мусаеву Аслану Аждар оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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