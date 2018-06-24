В небе над Баку состоятся показательные полеты «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды»
24 июня 2018 11:19 232
В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, над Бакинской бухтой будут проведены показательные полеты самолетов, входящих в состав групп "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды", сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны, передает Day.Az.
За авиашоу можно будет наблюдать на территории Приморского национального парка 26-го июня в 12:30 после завершения военного парада.
Напомним, что в субботу самолеты F-16, входящие в состав группы "Соло Тюрк" Военно-воздушных сил Турции, прибыли в Азербайджан.
Самолеты прибыли для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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