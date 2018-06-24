Видеоролик в связи со 100-летием азербайджанской армии - ВИДЕО

24 июня 2018 12:26

Министерство обороны подготовило видеоролик в связи со 100-летием азербайджанской армии.

Day.Az предоставляет данное видео со ссылкой на сайт Министерства обороны:

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