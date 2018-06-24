Авиационная группа «Турецкие звезды» прибыла в Азербайджан - ФОТО
24 июня 2018 17:51 180
8 самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, передает Trend со ссылкой на сайт Министерства обороны.
Отметим, что 26-го июня в 12.30 состоятся показательные полеты 2 самолетов F-16 и 8 самолетов F-5, входящих в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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