Авиационная группа «Турецкие звезды» прибыла в Азербайджан - ФОТО

8 самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, передает Trend со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Отметим, что 26-го июня в 12.30 состоятся показательные полеты 2 самолетов F-16 и 8 самолетов F-5, входящих в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции, передает Day.Az.