Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на выборах. Президент Ильхам Алиев отметил, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжила развиваться, достигнув больших успехов в области экономики.

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