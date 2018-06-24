Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах

24 июня 2018 21:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на выборах. Президент Ильхам Алиев отметил, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжила развиваться, достигнув больших успехов в области экономики. 

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