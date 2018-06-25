Опубликован официальный некролог в связи с кончиной министра оборонной промышленности Явера Джамалова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства подписались под некрологом в связи с кончиной министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Талыб оглу Джамалова.

"Азербайджанскую общественность постигла тяжелая утрата. 23 июня 2018 года на 69-м году жизни скончался министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Явер Талыб оглу Джамалов.

Явер Джамалов родился 17 октября1949 года в Сабирабадском районе. После окончания средней школы в 1967-1972 годах он получил высшее образование по специальности технологии разработки и комплексной механизации нефтегазовых месторождений на нефтепромысловом факультете Азербайджанского института нефти и химии.

Приступив в 1972 году к трудовой деятельности в Нефтегазодобывающем управлении "Сиязаньнефть" в качестве оператора, Явер Джамалов в 1973-1995 годах работал в Нефтегазодобывающем управлении "Ширваннефть" инженером, старшим инженером по нефтегазодобыче, начальником смены, заместителем начальника и начальником по технологиям. В 1995-2003 годах он был генеральным директором Производственного объединения "Нефтегазодобыча на суше" SOCAR, а в 2003-2006 годах - Производственного объединения "Азнефть". С 2006 года до конца своей жизни Явер Джамалов работал министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Независимо от занимаемых должностей, Явер Джамалов во всех сферах своей деятельности всегда демонстрировал деловитость, профессионализм и организаторские способности. Благодаря высокой требовательности, глубокому чувству ответственности и верности принципам государственности он снискал большое уважение. На протяжении долгих лет он вносил вклад в прогресс экономики страны, не жалея знаний и умений, прилагая все силы во имя развития нефтяной промышленности Азербайджана.

Яверу Джамалову принадлежат большие заслуги в успешном осуществлении единой государственной политики в области оборонной промышленности нашей страны. В период его деятельности в качестве министра, наряду с созданием многочисленных новых производственных участков на предприятиях министерства, в результате соответствующей современным требованиям плодотворной деятельности структуры в стране увеличился ассортимент продукции военного назначения и повысилось ее качество, были достигнуты успехи в устранении зависимости оборонной промышлености от импорта и, в целом, предприняты необходимые шаги для обеспечения Азербайджанской армии современными видами оружия.

Заслуги Явера Джамалова в экономическом развитии страны всегда высоко оценивались. Он был удостоен почетного звания "Заслуженный инженер" и одной из высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики - ордена "Шохрат".

Память об известном общественно-политическом деятеле, умелом организаторе и искреннем человеке Явере Джамалове всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Новруз Мамедов, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Гаджибала Абуталыбов, Али Асадов, Акиф Ализаде, Закир Гасанов, Рамиль Усубов, Эльчин Гулиев, Ровнаг Абдуллаев, Хошбахт Юсифзаде, Яхъя Мусаев, Тофик Рафиев.