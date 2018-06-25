ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции аербайджанской армии в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
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