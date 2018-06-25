Главой полиции Еревана назначен человек, избивший журналистку - ВИДЕО

Глава полиции Армении Валерий Осипян назначил начальником Полиции Еревана человека, который избил журналистку Ани Григорян, и это ясно видно на кадрах видео. Ранее Артак Поговян занимал должность замначальника столичной полиции.

Как написала в "Аравот" журналистка, в Армении в конце концов должен наступить день, когда применяющий силу против журналиста будет привлекаться к реальной ответственности. Одно дело, когда мы увидели во время предыдущей власти, как этот человек из начальника отдела полиции административного района Кентрон стал заместителем начальника полиции Еревана, но другое дело, когда его карьерный рост продолжается и при новой власти. В условиях начавшейся в Армении очень важной борьбы против беззакония, тем более не должны игнорироваться такие случаи и "герои", считает Ани Григорян.

Удивляться сторонникам демократизации Армении следовало бы раньше, когда новый премьер Никол Пашинян назначил главой полиции республики Валерия Осипяна, главного участника насилия против участников акций протестов и автора творимых беззакония. Вместо возмущения, очарованная Пашиняном общественность, хоть и удивилась, но постаралась найти оправдание этому назначению. В столь неоднозначном назначении и граждане, и журналисты постарались увидеть "мудрость" нового премьера и его политическую "смекалку". Поэтому ни тем, ни другим не стоит удивляться, что столичную полицию возглавил человек, которому ничего не стоит поднять руку на женщину и представителя СМИ.

Султан Керим

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