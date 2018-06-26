Пашинян блефует и не решится спеться с карабахскими сепаратистами – РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Призывы армянских экспертов к подписанию "военного союза" между Арменией и самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях Азербайджана выглядят абсурдно и лишены всякой логики.

Об этом сказал Day.Az независимый эксперт Илья Тропинин, комментируя такого рода заявления, которые за последнее время часто звучат в информационно-политическом поле Армении.

По его словам, подобными предложениями недальновидные армянские политтехнологи создают почву для новых волнений в самой Армении.

"В стране много нерешенных социально-экономических вопросов и проблем, но, похоже, они не волнуют новое руководство. Нынешний премьер зачастил в оккупированный Карабах и налаживает "мосты" с сепаратистами в Карабахе, что неудивительно", - сказал политолог

Не думаю, что Пашинян настолько глуп, чтобы пойти на военную сделку с самопровозглашенным режимом. Понятно, что такая сделка может значительно поднять его рейтинг в Армении (который, кстати, заметно упал), но считаю, что все эти возгласы останутся на уровне разговоров.

Последствия такого шага могут быть непредсказуемыми для региона и, в первую очередь, негативно отразятся на самой Армении. Дело в том, что подписав такой документ, Армения фактически выставит себя перед международным сообществом в качестве страны-оккупанта.

В свое время такой шаг не сделал даже экс-президент Армении Серж Саргсян, поэтому предположу, что Пашинян также не решится на подобную военную авантюру", - заявил политолог.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова