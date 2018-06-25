Президент Ильхам Алиев удостоил группу военнослужащих минобороны высших воинских званий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, воинское звание "генерал-лейтенант" присваивается генерал-майору Аязу Биньят оглу Гасанову, звание "генерал-майор" - полковнику Фазилю Кочари оглу Агаларову, полковнику Мамеду Шамиль оглу Эминову, полковнику Эльчину Хазанага оглу Халилову, полковнику Рауфу Ариф оглу Исмайлову, полковнику Намигу Гасым оглу Поладову, полковнику Мубаризу Балага оглу Рзаеву, полковнику Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву.

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