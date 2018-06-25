В ПАСЕ представлен отчет о президентских выборах в Азербайджане

В Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) представлен отчет о президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет был представлен на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) Виорелем Рисердом Бадеа, который возглавлял делегацию ПАСЕ из 33 человек, наблюдавшей за президентскими выборами в Азербайджане.

"ПАСЕ наблюдала за выборами. Я был частью делегации. ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) участвовали в этой работе. Когда мы присутствовали в Азербайджане, делегация была разбита на 19 групп, которые наблюдали за выборами в Баку и в ближайших районах", - сказал глава делегации ПАСЕ.

Бадеа, в частности, отметил, что азербайджанские власти относились к иностранным наблюдателям очень положительно, и наблюдателей никак не ограничивали в их деятельности.

"Избирательные органы обладали необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспечить эффективную подготовку к выборам и их проведения", - добавил Бадеа.

Отметим, что летняя сессия ПАСЕ продолжится до 29 июня.

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