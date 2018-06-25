Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих орденами и медалями

25 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих орденом "Рашадат" первой степени, орденом "За службу Отечеству" третьей степени, медалями "За Отчизну", "За отвагу", "За военные заслуги".

Об этом сообщает Day.Az.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания азербайджанской армии и за особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие в выполнении поставленных перед ними задач министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Гасанов Закир Аскер оглу, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Садыков Неджмеддин Гусейн оглу и командующий Отдельной общевойсковой армией Мустафаев Керем Нариман оглу награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

С полным списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.