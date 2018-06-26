Малолетний чиновник Пашиняна сбежал от армии

О чем думает премьер Армении Никол Пашинян, делая очередное назначение, один бог... пардон, один аствац знает.

Члены пашиняновской команды, что ни день, оказываются в центре некрасивых историй, инцидентов, отмечаются неподобающими записями в соцсетях, все никак не отвыкнут от тинейджерских замашек. Мало кто сомневается, что это - временная во всех смыслах команда. Не только из-за близости внеочередных выборов, а потому что ее члены сами постепенно будут отпадать, и еще неизвестно, кто из них остается "в живых" до плебисцита.

Не подчиняющиеся пашиняновской цензуре армянские СМИ уже не раз писали об отдельных членах его команды, которым явно не место на занимаемых постах.

На днях СМИ вывело на чистую воду еще одного верного пашиняновца - бывшего уже руководителя офиса первого вице-премьер РА Арарата Мирзояна, несовершеннолетнего "революционера" Ваана Костаняна. Парнишка всего месяц усидел на своем свалившемся на него с неба посту и сбежал. А ведь как все красиво начиналось. Когда стало известно о назначении студента, он написал в своем Фейсбуке, должно быть, роняя скупую мужскую слезу на клавиатуру: "Пройденный вместе с Араратом Мирзояном путь буду продолжать как руководитель аппарата первого вице-премьера. Служу победе бархатной революции".

Прошел месяц, и несовершеннолетний руководитель офиса написал заявление об увольнении. Что же такое произошло?

Как пишет издание shame.am, проработавший всего один месяц новоявленный чиновник вдруг решил оставить должность, о которой мечтали бы многие. Для такого шага по меньшей мере должны быть очень веские причины, или молодой человек понял, что управление страной - не каждого ума дело. А чтобы понять, что же на самом деле произошло, сначала вспомним, кем был Ваан Костанян до революции.

Этот парень был одним из членов инициативы "Во имя развития науки" и активно участвовал в акциях по сохранению академической отсрочки. Т.е. был одним из тех, кто не хотел идти в армию. Потом страна изменилась, он же попал в волну новых времен, дошел до правительства и уже лелеял надежды, что вопрос его дезертирства решен.

Однако в последний момент произошла неувязка. Должно быть, активисту Ваану объяснили, что если сын Никола уже призван в армию, значит, пусть он надежд не питает. Обиженный малолетка написал заявление об освобождении и сразу после этого обратился в МОН для получения академической отсрочки от армии. "В военкомате комиссия зафиксировала у меня проблему с тонкой кишкой и камень больше нормы в почках", - сказал Костанян.

Это было вполне ожидаемо. Когда нет должности и надежды, всегда появляются либо камень в почках, либо воспаление тонкой кишки, в крайнем случае - неизлечимый геморрой. Выходит, что речь уже идет о проблеме со здоровьем, а не праве на отсрочку во имя развития науки, хотя в последний момент Ваан Костанян вспомнил также об этом и на своей фейсбуковской странице написал: "Готов продолжать служить РА и одновременно доказать, что государственная служба и наука совместимы", - цитирует армянское издание.

Что ж, несостоявшийся государственный деятель Ваан Костанян заболел очень вовремя. А заодно показал армянам, какое правительство пришло на смену прежнему режиму. Преступников сменили оболтусы. Последнее с правовой точки зрения, конечно же, гораздо лучше. Но вопрос в том, что жизнь в Армении от такого "плюса" легче не станет.

Зульфугар Ибрагимов