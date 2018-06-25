«Талибан» и правительство Афганистана проведут мирные переговоры в Баку

В Баку 28 июня пройдет заседание Международной контактной группы по Афганистану. Об этом сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа - это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя Международной контактной группы.

Гаджиев отметил, что в предстоящем заседании примут участие примерно 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в контактной группе, также ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.

Азербайджан участвует в ряде международных и региональных форматов по Афганистану и вносит свой вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в этой стране.

1 декабря 2017 года в рамках сопредседательства Азербайджана и Афганистана в Баку прошло седьмое министерское заседание "Сердце Азии -Стамбульский процесс".

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