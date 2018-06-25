Закир Гасанов: Азербайджан доказал на поле боя высочайший уровень боеспособности своей армии

25 июня 2018 18:28

Азербайджан доказал на поле боя высочайший уровень боеспособности своей армии.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова личного состава по случаю 100-летия создания азербайджанской армии, говорится в понедельник в сообщении минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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