В Армении задержали брата Саргсяна

25 июня 2018 18:31

Брат экс-президента, бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РИА Новости глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, передает Day.Az.

"Александр Саргсян доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия", - сказал Агаронян.

Другие подробности не сообщаются.

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