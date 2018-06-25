В Армении задержали брата Саргсяна

Брат экс-президента, бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РИА Новости глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, передает Day.Az.

"Александр Саргсян доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия", - сказал Агаронян.

Другие подробности не сообщаются.