Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути

25 июня 2018 18:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути Исмаила Омара Гелле.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю вам и вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Джибути - Дня независимости. Верю, что сформировавшиеся между Азербайджаном и Джибути отношения дружбы и сотрудничества будут еще больше укрепляться и развиваться в соответствии с интересами наших народов. В этот радостный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Джибути желаю спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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