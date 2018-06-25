Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути Исмаила Омара Гелле.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю вам и вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Джибути - Дня независимости. Верю, что сформировавшиеся между Азербайджаном и Джибути отношения дружбы и сотрудничества будут еще больше укрепляться и развиваться в соответствии с интересами наших народов. В этот радостный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Джибути желаю спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.