Азербайджанский депутат: ПАСЕ должна быть очень осторожна с заявлениями и решениями

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна быть очень осторожна с заявлениями и решениями.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Фаталиева, выступая в понедельник на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Говоря о президентских выборах, которые прошли в Азербайджане 11 апреля, Фаталиева отметила, что Азербайджан сделал все возможное для того, чтобы обеспечить прозрачность и открытость выборов для наблюдателей и для тех, кто голосовал.

"Я проводила встречи с наблюдателями. Мы представляли расписание всех встреч, которые касаются избирательной кампании. Все кандидаты имели равные права, равный доступ к телевидению", - сказала она.

Депутат отметила, что народ Азербайджана очень четко выразил свою волю.

"Давайте будем последовательными в своих решениях. Потому что, конечно, важнее уважать волю народа. Это важнее, чем играть в политические игры. ПАСЕ должна быть очень осторожна с заявлениями и решениями и проявлять объективность в своих оценках. Потому что рано или поздно правда выйдет наружу", - сказала она.

Отметим, что летняя сессия ПАСЕ продолжится до 29 июня.