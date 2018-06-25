Азай Гулиев: Выборы в Турции были свободными, справедливыми и демократическими

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли в условиях большой конкуренции, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, выборы в Турции прошли свободно, справедливо и демократически, это видел весь мир.

"В то же время это признали и участвовавшие в выборах конкуренты, которые реально и объективно оценили победу Эрдогана. Я высоко ценю демократию в Турции", - сказал Гулиев.

С точки зрения азербайджанской стороны, сказал депутат, эти выборы были очень важны.

"Не секрет, что в настоящее время отношения между Азербайджаном и Турцией на самом высоком уровне. Нам нужна сильная, стабильная, развитая Турция. У Азербайджана и Турции много общих интересов, обе страны тесно связаны друг с другом с экономической, политической, духовной и культурной точки зрения. Поэтому очень рад этой победе Турции и сердечно поздравляю весь турецкий народ", - сказал Гулиев.

Отметим, что 24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы.

По предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок "Народное единство" (Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок "MİLLET İTTİFAKI" с участием CHP, SP и "İyi Parti" - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP -147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.