Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственной пошлине"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно закону, при выдаче сертификата продовольственной безопасности установлена госпошлина в размере 20 манатов. При регистрации субъектов предпринимательства, действующих в продовольственной сфере, установлены госпошлины в размере 150 манатов (при внесении в реестр в первый раз), 50 манатов (при регистрации изменений в данных реестра) и 10 манатов (при выдаче копии выписки из реестра).

Установлен размер государственной пошлины при выдаче акта экспертизы, подтверждающей, что животное, продукция и сырье животного происхождения отвечают ветеринарным нормам, а также при маркировке туши животных и птицы и другой продукции. Размер госпошлины будет составлять от пяти гяпик до пяти манатов.

Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.