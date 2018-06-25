Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственной пошлине"

25 июня 2018 20:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно закону, при выдаче сертификата продовольственной безопасности установлена госпошлина в размере 20 манатов. При регистрации субъектов предпринимательства, действующих в продовольственной сфере, установлены госпошлины в размере 150 манатов (при внесении в реестр в первый раз), 50 манатов (при регистрации изменений в данных реестра) и 10 манатов (при выдаче копии выписки из реестра).

Установлен размер государственной пошлины при выдаче акта экспертизы, подтверждающей, что животное, продукция и сырье животного происхождения отвечают ветеринарным нормам, а также при маркировке туши животных и птицы и другой продукции. Размер госпошлины будет составлять от пяти гяпик до пяти манатов.

Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.

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