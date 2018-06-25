Община горских евреев: Азербайджан - остров толерантности на Ближнем Востоке

Азербайджан - остров толерантности на Ближнем Востоке.

Об этом сказал в понедельник глава религиозной общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, выступая на конференции на тему "Бакинский процесс: общины и задачи", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан заявил всему миру, что можно создать и развивать общество, опирающееся на равенство религий, и такое общество есть в Азербайджане", - сказал Евдаев.

По его словам, Азербайджан - небольшая страна, но вершит великие дела.

"Азербайджан - наш дом. Мы всегда считаем Азербайджан своей Родиной. Наша община и дальше будет активно участвовать в общественной жизни Азербайджана", - сказал Евдаев.

По его словам, "Бакинский процесс" способствует налаживанию межкультурного, межрелигиозного диалога, а также помогает популяризации независимого Азербайджана.

Отметим, что платформа "Бакинский процесс" была выдвинута по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2008 году для осуществления более конкретной деятельности в сфере диалога между культурами и религиями.