Вугар Рагимзаде: Переизбрание Эрдогана президентом еще больше укрепит стратегические отношения между Азербайджаном и Турцией

Вчера в истории Турции произошло важное событие. Согласно результатам голосования на внеочередных президентских и парламентских выборах, которые прошли в братской стране, Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом и Партия справедливости и развития, председателем которой он является, завоевала доверие избирателей. Таким образом, большинством голосов избиратели оказали доверие кандидату в президенты Реджепу Тайипу Эрдогану, братский турецкий народ сделал свой исторический выбор,

Об этом в понедельник сказал Trend член политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

Рагимзаде отметил, что сегодня Турция имеет важное значение в регионе и в мировом масштабе.

"Турция расположена в довольно сложной геополитической зоне. Основание так говорить особенно дают события, происходящие на Ближнем Востоке. Особо стоит подчеркнуть, что этот регион является одной из горячих точек, где сталкиваются интересы "больших сил". Следует признать, что существование сильной Турции невыгодно этим силам", - сказал Рагимзаде.

По его словам, эти силы любыми способами стремятся втянуть братскую страну в конфликты, косвенно ослабить ее.

"Но они забывают, что это невозможно. Сильная, могучая Турция всегда была и будет, под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана еще больше укрепится государственная независимость, будут достигнуты большие победы", - сказал главный редактор газеты.

Рагимзаде добавил, что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом еще больше укрепит дружбу и братство, стратегические отношения между Азербайджаном и Турцией, создаст новые перспективы для будущего.

"Сегодня единство Азербайджана и Турции показывает пример всему миру. Это единство основывается на исторических корнях, национальном, религиозном единстве, дружбе, братстве. Это единство построено на прочном фундаменте. Такие ценные изречения, как "Одна нация, два государства" Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, великого лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его горе - наше горе", являются наглядным примером высокого уровня отношений между Азербайджаном и Турцией", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор газеты также сказал, что благодаря решительности, сильной политической воле Президента Ильхама Алиева и Президента братской Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией будет развиваться по восходящей линии.

"Сегодня мир говорит о глобальных проектах, совместно реализованных Азербайджаном и Турцией. Строительство и ввод в эксплуатацию основных нефте- и газовых трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, введенный в результате реализации "Южного газового коридора", который называют проектом XXI века, в эксплуатацию TANAP, а также продолжение строительства TAP стали реальностью благодаря совместным усилиям, решительности Азербайджана и Турции", - отметил Рагимзаде.