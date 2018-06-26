Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВС Турции - ФОТО
26 июня 2018 12:40 178
26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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