Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВС Турции - ФОТО

26 июня 2018 12:40

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на  АЗЕРТАДЖ.

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