Армянская церковь: инструмент манипуляций

Анализ истории нашего конфликта с Арменией позволяет утверждать, что культурно-религиозный фактор составляет идеологическую основу их государственной политики в данном направлении. Маниакальная по сути политика наших горе-соседей никогда не была лишена идеологического и религиозного оттенка. Чем больше анализируешь политику "Дашнакцутюн" и чем больше фактов всплывает из истории этой страны, тем очевиднее становится, что официальный Ереван никогда не упускал возможности спекулятивной манипуляции религиозными факторами. Мировой опыт доказывает, что манипуляция религиозными "штучками" приводит как к эскалации конфликта, так и к эмоциональному углублению его причин. А может быть отчасти в этом и заключаются стратегические особенности армянской политики. Ведь замораживание конфликта отодвигает дату его мирного урегулирования и, наоборот, увеличивает вероятность силового разрешения существующих противоречий.

В борьбе, во время которой апеллируют культурно-духовными и историко-идеологическими факторами, трудно ждать объективной позиции от своего оппонента. Осмелюсь предположить, что когда-то нашумевшее заявление Папы Римского Франциска и резолюция Европарламента, которая практически признала "геноцид армян", следует рассматривать именно в контексте попыток официального Еревана разыграть религиозную карту, чтобы искусственным образом развести позиции сторон. А ведь на фоне наблюдаемых в Европе исламофобских тенденций данная тактическая особенность армянской политики могла бы дать им свои результаты.

Превалирование религиозной составляющей в конфликте способствует углублению позиций противоборствующих сторон и болезненным образом привлекает к себе внимание мировой общественности. Тем самым искусственно, увеличивая число его прямых или косвенных соучастников. Так, например, многие иностранные электронно-информационные ресурсы, комментируя резолюцию ЕС о признании так называемого "геноцида армян", практически повторяя друг друга, писали: "ЕС последовал примеру Папы Римского". Согласитесь, что такую последовательность событий (заявление и резолюция) назвать случайностью очень сложно. Собственно говоря, отчасти в этом и заключаются особенности применения со стороны международных организаций "политики двойных стандартов".

Развивая контекст, в качестве доказательства можно привести в пример одну примитивную статистику, которая имеет знаковый характер и требует соответствующих выводов. Так, анализируя материалы ряда армянских информационных ресурсов, можно легко убедиться в том, что как минимум в каждой третьей аналитической статье, посвященной азербайджано-армянским отношениям и имеющей ярко выраженный антиазербайджанский характер, в качестве системы аргументаций и доказательств используются культурно-религиозные факторы. Тем самым, основными тонус задающими и определяющими содержание армянской политики организационными институтами являются: правительство этой страны, армянская диаспора и армянская церковь. При этом достаточно сложно определить их последовательность по степени важности и способности оказывать влияние на содержание и направленность государственной политики.

История соседей также наглядно показывает нам, что церковь в Армении всегда выступала и выступает в качестве одного из основных политических субъектов, которая способна влиять на характер принимаемых там судьбоносных решений. Церковь - это идеологический оплот и связующее звено между правительством Армении и мировой диаспорой этой страны. На протяжении всего конфликта мы периодически сталкиваемся с новыми инцидентами попыток разыгрывания религиозной карты.

Более того, мы неоднократно становились свидетелями попыток официального Еревана придать существующему конфликту религиозный оттенок. Наши оппоненты никогда не отказывались от возможности воспользоваться этой эмоционально напичканной политико-религиозной "картой". Так, например, Арам I, во время собрания общеармянской комиссии по координации мероприятий, посвященных 100-летию т.н. "геноцида армян" сказал: "Сто лет мы делали упор на то, чтобы помнить геноцид. Зажигали свечи, организовывали вечера памяти и издавали книги. Все это важно для того, чтобы наши новые поколения приобщились к завету и духу наших мучеников. Однако мы не должны сосредотачиваться лишь на этих пунктах. Сто лет мы напоминали людям, организовывая демонстрации, проводя лоббистскую деятельность и работая над тем, чтобы наш голос услышали. Наша цель - продолжить это же, применяя другие подходы". При этом патриарх сформулировал и принципы, которыми должны будут руководствоваться региональные комитеты при подготовке к предстоящим мероприятиям: "вспомнить, напомнить и потребовать" (Armenia Today).

Весьма обыденным явлением для армянской политической практики также являются всевозможные встречи их религиозных руководителей с представителями госорганов и армянской мировой диаспоры. При этом такие встречи не являются просто протокольными "визитами уважения". Осмелюсь предположить, что эти встречи носят координационно-консультативный характер, на которых выдаются инструктажи и уточняются стратегии поведения. Тем самым "церковь" в Армении выступает еще и в качестве координационного центра.

Тот факт, что именно церковь координировала работу по подготовке проведения "юбилейных" мероприятий является очередным свидетельством того, что официальный Ереван в реализации своих задач "жонглирует" религиозными инструментами. Жаль, что армянская церковь вместо того, чтобы выступать за здравый смысл, пропагандировать духовно-интеграционные ценности и бороться за мир, сеет ненависть, провоцирует вражду и буквально призывает к эскалации конфликта.

Даже без каких-либо секретных документов, а просто просматривая армянские информационные порталы, систематически сталкиваешься с документальными доказательствами того, как профессионально армянские стратеги "жонглируют" культурно-историческими факторами. Материалы, которые находят себя на страницах их интернет ресурсов, сосредоточены в основном на том, чтобы сфальсифицировать историю и конкретные факты. Они больше говорят о том, что якобы было в их истории, а не о том, в каком состоянии находится сегодня их страна. Конечно, историю легче сфабриковать, куда сложнее признаться в том, что их сегодняшнее положение - это непосредственный результат незаконной оккупации азербайджанских земель. Однако это их проблемы, ложь, самообман и иррациональность ведут эту страну к тупиковой ситуации, что с каждым годом искусственно ограничивает полноценный суверенитет Армении.

Асиф Усубалиев, кандидат политических наук