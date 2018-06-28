Решение статуса Каспия потребует много времени – МНЕНИЕ ИЗ ВАШИНГТОНА

Проблема Каспия остается ключевым вопросом на повестке прикаспийских стран, и, как стало известно, накануне правительство России одобрило проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В документе указано о необходимости одобрить представленный Министерством иностранных дел Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с азербайджанской, иранской, казахской и туркменской сторонами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В нем также предлагается представить президенту России предложение о подписании этой конвенции.

Напомним, в статье 14 проекта Конвенции указано, что стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря. При этом оговаривается, что такие проекты должны соответствовать экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах стран-участниц, в частности упоминается Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 года и протоколы в ней.

Комментируя данный вопрос Day.Az, директор Центральноазиатского института стратегических исследований (США), ведущий эксперт в области международной безопасности Анна Гусарова заявила о том, что вопрос милитаризации Каспия давно и долго обсуждался как в России, так и в США, однако пока на пути решения этого сложного вопроса имеются серьезные разногласия.

По ее словам, ясность во многие из спорных вопросов может быть внесена только после того, как стороны подпишут соответствующий документ в рамках предстоящего саммита в Астане.

"Стороны предварительно договорились о разделении моря, но на самом деле вопрос не до конца урегулирован. На первый план выходят вопросы ресурсов и безопасности, т.е. возможность строительства трубопроводов по дну Каспия и неприсутствие ВМС других государств. Поэтому правовой статус Каспия стал вторичен по отношению к прочим аспектам. Есть понимание, что трубопроводы нужны, нужно как-то двигаться дальше, информировать соседей, учитывать экологическую ситуацию и продолжать выжимать сырье, чтобы поддерживать экономику. Безусловно, есть фобии, и одни из них оправданы, другие - нет. Т.е. вроде бы вопрос решали 20 лет, но на сегодняшний день мало что изменилось".

"Непонятно, по какой методике будет решен иранский участок, который находится в наименее привлекательной позиции. Заметьте, нигде никто не говорит четко, о чем договорились прикаспийские страны, как поделили Каспий, море это или озеро, где конкретно географически будут проходить границы. Образно говоря, дьявол кроется в деталях, которые еще предстоит решить, и для этого понадобится немало времени", - резюмировала политолог.

Отметим, что конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном, Ираном.

Напомним, что вопрос определения правового статуса Каспийского (который разделен между пятью странами), возник сразу после распада СССР.

Сложность состоит в том, что есть споры относительно его статуса: озеро это или море, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году. Следующая встреча ожидается в августе 2018 года в Казахстане.

Матанат Насибова