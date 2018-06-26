В Баку прошли показательные полеты самолетов авиационной группы «Турецкие звезды» - ФОТО

26 июня 2018 14:02

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, во вторник над Бакинской бухтой были проведены показательные полеты самолетов, входящих в состав групп "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды".

Для участия в торжественном военном параде в Азербайджан прибыли два самолета F-16 и восемь самолетов F-5, входящие в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии указанных полетов.

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