В Баку прошли показательные полеты самолетов авиационной группы «Турецкие звезды» - ФОТО

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, во вторник над Бакинской бухтой были проведены показательные полеты самолетов, входящих в состав групп "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды".

Для участия в торжественном военном параде в Азербайджан прибыли два самолета F-16 и восемь самолетов F-5, входящие в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии указанных полетов.