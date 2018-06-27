Военный парад в Баку - очередное предупреждение Армении

Весь мир, в том числе и враги, увидели мощь азербайджанской армии, продемонстрированную на сегодняшнем параде. Все еще раз убедились в том, что Азербайджан способен за короткое время решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в среду сказал член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Бахтияр Садыхов.

По его словам, на параде была продемонстрирована техника, используемая ведущими армиями.

Депутат подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана способны быстро и на высоком уровне выполнить любое задание.

"Азербайджанская армия оснащена сильной системой противовоздушной обороны. В случае военных операций по позициям врага будут нанесены удары из самых современных орудий. Как заявил глава государства, мы создали такую сильную армию, которая способна уничтожить все стратегические цели противника", - сказал Садыхов.

Оценив военный парад как очередное предупреждение Армении, Садыхов подчеркнул, что Азербайджан продолжит укреплять свою экономическую мощь и азербайджанская армия будет укрепляться.

"Армения должна сделать вывод из этого. Если Армения за короткое время мирно решит конфликт, то это будет ей на пользу. Азербайджан сильное государство, но сторонник мирного решения конфликта", - сказал депутат.

Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил. И сегодня в Баку на площади Азадлыг прошел военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

Военный парад принял Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники - бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.