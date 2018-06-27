ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар, Айгеовит Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, в селе Джил Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook