Армянский министр объявил войну школам

На днях выяснилось, что у министра образования и науки Армении Араика Арутюняна особое отношение к так называемым "элитарным учебным заведениям", и он объявил открытую войну некоторым школам.

Это те школы, директора которых, используя свои связи, смогли создать мало-мальски нормальные условия, поскольку в условиях мизерного государственного финансирования невозможно даже решить элементарные бытовые условия, не говоря о повышении качества образования.

Как пишут армянские СМИ, под прицелом Арутюняна оказалась также ереванская школа имени Чехова.

Армянского министра отнюдь не интересует, почему родители отдают предпочтение этой школе, ведь они не враги своим детям. Вместо этого он заявляет, что 55-я школа имени Чехова не имела лицензии на общеобразовательную программу.

После смены власти в Армении руководство школы обратилось для получения лицензии и получает отказы. Фактически мало того, что школа на протяжении многих лет не имела права осуществлять начальную общеобразовательную программу, она не имеет также соответствующих условий.

Араик Арутюнян, похоже, сам не понимает, что говорит и запутался в заплетенной им же паутине. Допустим, школа не имела лицензии. Но ведь теперь обращается, почему не выдаешь? Дай, чтобы имела. Если ты не даешь, кого тогда обвиняешь за невыдачу этой лицензии ранее?

Армянский министр говорит, что условия не соответствуют. Не соответствуют - создай. Почему тебя усадили в это кресло? Вместо того, чтобы решить вопрос, берет и откладывает его в долгий ящик. Приводятся какие-то цифры, показатели, данные о численности учеников, которые никак не оправдывают нынешнее положение вещей.

Многие в Армении удивляются и задают вполне правомерный вопрос, разве в этой стране все те учреждения, где условия плохие или имеют недостатки, сразу закрываются или ликвидируются?

Если бы это было так, то теперь 90 процентов школ Армении должны были закрыться, поскольку неудобства, плохие условия есть почти везде.

Но у Араика Арутэняна нет какого-либо желания рассматривать вопрос в этом контексте. Вбил себе в голову, что элитарные школы создали антиконкурентные условия для других школ, и ради этого готов попрать в первую очередь права школьников.

Кстати, как пишут армянские СМИ, требования министра все больше приближаются к смешной степени, когда он призывает родителей, отводящих детей в первый класс, обязательно спросить у директоров, имеют ли они лицензию на организацию учебного процесса. Оказывается, это должны уточнить родители, тогда как министерство для осуществления этой функции имеет целый контрольный орган. Не говоря о том, что если и есть действующие вне закона учебные заведения, то бороться с ними должны не родители и, тем более, не школьники. Однако новоиспеченный министр настолько увлечен своими шерлокхолмсскими предпочтениями, что об этом забыл.

Что же касается проблемы Чеховской школы то всем понятно, что вопрос образования здесь - третьестепенный. Все прекрасно осознают и видят, что весь тот шум обусловлен сугубо политическим фактором. Весь этот ажиотаж в представлениях министра и его команды должен уместиться в рамках их революционных реформ. И если даже в результате пострадают представители ударной силы той же революции - школьники, не жалевшие сил для перекрытия улиц для министра Араика в революционные дни, то не беда. Большие дела требуют больших жертв. И теперь настало время жертвоприношений.

Садиг Ахмедов