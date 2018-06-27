Минобороны Азербайджана: Возвращение гражданского населения на освобожденные территории в Нахчыване - не подлежащий обсуждению неопровержимый факт

Контрнаступательная операция, проведенная азербайджанской армией в Нахчыванском направлении, ввергла армянскую сторону в нокаут, что еще раз подтверждают очередные обсуждения в армянской прессе "Операции Гюннут".

Об этом в ответ на запрос Trend в среду сказали в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, комментируя информацию о том, что якобы группа представителей армянских медиа, как ни в чем не бывало, совершила визит в этом направлении фронта, передает Day.Az.

В минобороны сказали, что военно-политическое руководство Армении, не пришедшее в себя после успешной операции азербайджанской армии и не способное переварить поражение, от страха перед своим народом пытается оправдать себя за счет различных выдумок. "У Армении, которая никакими весомыми фактами не может ответить на материалы фото- и видеосъемки, демонстрируемые азербайджанской стороной с освобожденных территорий, не остается иного выхода, как организовывать "пресс-туры" на какие-то неизвестные горные территории. Возвращение гражданского населения на освобожденные территории в Нахчыване - неопровержимый факт, не подлежащий обсуждению", - сказали в минобороны.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook