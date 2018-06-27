В Армении признали свое поражение и провал Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

"Бархатная революция" Пашиняна преподнесла армянам немало сюрпризов. В том числе на внешнеполитическом фронте.

Раньше их убеждали, что эта страна кому-то нужна, что хитрая и якобы сбалансированная внешняя политика - это армянское изобретение, которое позволит Армении оставаться на плаву и прислуживать и "нашим, и вашим" без ущерба для своих интересов. В том же самом заверял сограждан и уличный премьер Никол Пашинян.

В этой связи армянская общественность ожидала совсем не того, что происходит сегодня. Она ждала, что та же Москва примчится на поклон к предавшему ее Еревану и будет готова на все, лишь бы не бросал. Пашинян далеко не случайно затеял возню вокруг участия в переговорах по Карабаху сепаратистов. Он был уверен, что настал удобный момент, что игра будет идти по его правилам - Россия побоится его потерять и уломает азербайджанскую сторону. Он также не сомневался, что предыдущие власти были глупее и просто не сообразили, где же у Москвы "кнопка".

А что же мы имеем в реальности?

В реальности мы имеем визит спикера Госдумы России Вячеслава Володина в Баку, в ходе которого он заявил следующее:

"Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить. Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта. Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию (по Нагорному Карабаху)".

Эти слова ввергли Армению в шок. Правда отреагировали там не сразу - ждали опровержения из Москвы. Но опровержения не последовало. Из чего многие сделали вполне реалистичный и правильный вывод - спикер Госдумы говорил не от своего имени. Что само собой разумеется - лицо такого статуса в ходе официального визита в другую страну не может высказывать частное мнение, любое его высказывание воспринимается как позиция официальной Москвы.

Да, именно с этой точки зрения следует воспринимать сказанное Вячеславом Володиным в Баку. Такой справедливой позиции по отношению к карабахскому конфликту от северного соседа, стратегического партнера, в конце концов - друга в Азербайджане ждали давно.

А вот в Армении, как показывает устроенная истерика, не ожидали.

Заметим, что российская сторона не останавливается перед "коррективами", когда кто-то из официальных представителей высказывает то, что не планировалось. Достаточно напомнить нашумевшую историю с искажением на сайте МИД РФ слов замдиректора Департамента информации и печати МИД Артема Кожина, сказанных в ответ на вопрос собкора Trend. Когда "вообще" было заменено на "ваше", что в корне поменяло смысл его ответа.

Так что, думается, спикер Госдумы сказал именно то, что должен был сказать.

О чем это свидетельствует? О том, что Армения по глупости, самонадеянности и некомпетентности новых властей потерпела сокрушительное внешнеполитическое поражение. А устроенная вокруг всего происходящего истерика является лишним подтверждением признания этого поражения. Во всяком случае, Ереван уже на пути к нему. После стольких серьезных сигналов, уже поданных державами, даже страус вынул бы голову из земли.

Наисерьезнейшим сигналом можно считать тот факт, что никто, ни один из мировых силовых центров не отреагировал на нахчыванскую операцию азербайджанской армии, не сделал заявлений в духе времен апрельских боев, когда все кому не лень призывали и высказывали тревогу. Спровоцируй оккупант такую эскалацию сегодня, вряд ли кто-то стал бы уговаривать Баку остановиться.

В Армении это прекрасно понимают и, вероятно, потому Пашинян в ответ на озабоченные вопросы и истерики соплеменников призывает их к спокойствию и утверждает, что "в Багдаде все спокойно". То есть, никакого укрепления азербайджанских позиций нет, контроль ни над какими 11 тысячами га в Нахчыване оккупантами не потерян. А военный парад? Да это все бутафория, убеждают армян.

А тем временем в СМИ уже царит паника.

Как уверено издание ArmenianReport, Баку заручился поддержкой не только России, но также США с Израилем. Его обозревателем прошедший в Баку парад вовсе не показался бутафорским. Наоборот, заставил осознать, насколько проигрывает Азербайджану Армения на внешнеполитическом фронте.

Как и следовало ожидать, показанное на параде вооружение не оставило наших соседей равнодушными. Например, израильские ОТРК "Лора". Армянские СМИ обращают внимание на то, что Азербайджан - первая зарубежная страна в мире, получившая эти комплексы в 2018 году. Не придали оккупантам оптимизма и израильские беспилотники "Херон" и "Орбитер", бронемашины с ПТУР "Спайк", хорошо показавшие себя еще в дни апрельских боев. И так далее.

Но самое страшное по мнению обозревателей ArmenianReport, это "заговор мировых держав против Армении", то, что за отношениями Израиля с Азербайджаном, скорее всего, стоят США. Кстати, еще одним раздражающим фактором для страны-оккупанта стала информация о наличии у Азербайджана вертолетов американского производства.

Одним словом, в Армении медленно, но верное начинают осознавать, что проигрывают на всех фронтах. Конспирологические бредни о "мировом заговоре" против Армении можно отложить в сторону. И без них картина складывается для агрессора не самым лучшим образом.

А то ли еще будет.

Зульфугар Ибрагимов