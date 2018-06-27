Российские СМИ вновь заговорили о предательстве Пашиняна

Новое руководство Армении в лице Никола Пашиняна, которое пришло к власти в результате ереванского "майдана", торопится "зачистить" экономку государства от российского бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание News-Front.

В правительстве постановили - вернуть контроль над ЗАО "Высоковольтные сети Армении", которое еще в прошлом году было передано в руки компании "Ташир групп", владельцем которой является российский миллиардер и выходец из Армении - Самвел Карапетян.

Глава "Тошир групп" разводит руками. У него были обширные инвестиционные планы. По данным российского издания "Росбалт", Карапетян планировал инвестировать в электроэнергетику Армении 1 миллиард долларов США, построить гидроэлектростанцию с мощностью 120 МВт и модернизировать инфраструктуру электросетей, львиная доля которой (почти 90%) устарела.

"Фирма взяла на себя обязательство не требовать повышения тарифов на электроэнергию и создать дополнительные рабочие места в Армении, а это почти 2 500 мест", - пишет издание "Росбалт".

Журналисты издания "Росбалт" считают, что управление может быть передано новому "частнику", но уже близкому к новой власти.

"Сегодня практически все стратегические важные объекты Армении принадлежат или управляются российскими компаниями. Сколько еще подобных "пилюль" уготовило для России новое правительство Армении? Москве придется либо смириться с "переделом", либо начать договариваться с новой властью, которая спешит закрепить власть в республики всевозможными способами", - пишет "Росбалт".

Напомним, что новое правительство республики открывает уголовные дела и открыто преследует всех последователей бывшего руководства.

Сегодня новая власть в Армении зарабатывает очки не на социально-экономическом прорыве, а на травле и угнетении политических оппонентов, а также демонстрирует свой прозападный курс во внешней политике, несмотря на то, что Пашинян клялся, что Армения не выйдет из ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).